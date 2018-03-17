المعارضة السورية تحمّل الأمم المتحدة مسؤولية الفشل بمنع الجرائم في سوريا‎

المصدر: أ ف ب

حمّلت المعارضة السورية، اليوم السبت، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسؤولية الفشل بمنع الجرائم في سوريا، بما في ذلك الهجوم على الغوطة الشرقية.

وقال رئيس هيئة التفاوض في المعارضة، نصر الحريري، في مؤتمر صحفي بالرياض، ردًا على سؤال عن الغوطة الشرقية قرب دمشق: إن الأمم المتحدة “هم يتحملون بشكل مباشر مسؤولية السكوت عن هذه الجرائم، وعدم اتخاذ الإجراءات التي تمنع حدوثها”.

إلا أنه أضاف: “لا ننسى أن المسؤول المباشر عن هذه الجرائم هو النظام والدول التي تقف إلى جانب النظام”.

وتشنّ قوات النظام منذ 18 شباط/فبراير هجومًا عنيفًا على الغوطة الشرقية، تسبب بمقتل المئات، وباتت تسيطر على أكثر من 70 % من مساحة الغوطة الشرقية.

وبعد حصار استمر 5 سنوات، فتحت قوات النظام ممرًا خرج منه أكثر من أربعين ألف مدني، خلال الأيام الثلاثة الماضية، بدوا مرهقين ويعانون من آثار الجوع والإرهاق والخوف.

وصباح السبت، قُتل أكثر من 30 مدنيًا في قصف جوّي على مدينة زملكا في الغوطة الشرقية، التي تستهدفها قوات النظام السوري بهجوم عنيف، يهدف إلى استعادة آخر معقل لمقاتلي المعارضة قرب العاصمة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ولم يتمكن المرصد من تحديد ما إذا كان طيران تابع للنظام السوري أو للطيران الروسي نفذ هذه الغارات.