“الاتحاد الوطني” الكردستاني يطرد محافظ كركوك السابق من صفوفه

كشف حزب “الاتحاد الوطني” الكردستاني في العراق عن طرد محافظ كركوك السابق، نجم الدين كريم، والقيادي السابق في الاتحاد، برهم صالح، من صفوفه.

وقال الناطق باسم الحزب، سعدي بيرة، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة السليمانية، السبت: إن “مجلس قيادة الاتحاد أعاد الثقة بأغلبية أعضاء مكتبه السياسي”.

ونشرت وسائل إعلام كردية قائمة الأعضاء في المكتب السياسي الذين حصلوا على تأييد القيادة، والتي خلت من أسماء نجم الدين كريم والقيادي السابق برهم صالح، الذي انشق مؤخرًا وشكّل حزب التحالف من أجل الديمقراطية.

وتلقى حزب “الاتحاد الوطني” ضربة موجعة بوفاة زعيمه الراحل جلال طالباني، حيث دبت الخلافات بين أبناء طالباني فيما بينهم من جهة، والخلافات بين قيادات الحزب من جهة أخرى، ولم يعقد المكتب السياسي أي اجتماع منذ أشهر.

وحسب مقربين من حزب “الاتحاد”، فإن “نجم الدين كريم، محافظ كركوك، انحاز كثيرًا لرئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، خلال أزمة الاستفتاء وأصر على إجرائه في المحافظة، دون العودة إلى حزب الاتحاد، فضلًا عن عدة قرارات مصيرية تخص المحافظة اتخذها دون رضا قيادات حزب الاتحاد، مثل مسألة رفع العلم الكردي في كركوك”.

وانشق جلال طالباني عن الحزب “الديمقراطي الكردستاني” بزعامة مسعود بارزاني 1975، وسيطر على محافظة السليمانية منذ ذلك الوقت، ليضم إليها محافظة كركوك بعد الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003، لكن دخول القوات العراقية في السادس عشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى كركوك، أفقد الحزب الهيمنة على المحافظة.