إيران: زيارة وزير خارجية عُمان إلى طهران لا تحمل رسائل أمريكية

نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، السبت، أن تكون الزيارة التي يقوم بها وزير خارجية سلطنة عُمان، يوسف بن علوي، إلى طهران التي وصلها في وقت متأخر، من مساء يوم الجمعة، هدفها توصيل رسائل أمريكية.

وقال قاسمي، في تصريحات للصحفيين: إن “الوزير بن علوي جاء من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين”، نافيًا أن يكون بن علوي يحمل رسالة من الولايات المتحدة إلى طهران.

ونفى قاسمي أن تكون هناك صلة بين زيارة بن علوي وزيارة وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، إلى مسقط، الأحد الماضي، وقال: “إن زيارته لطهران تركزت على القضايا الاقتصادية الثنائية، وفي سياقها، بالإضافة إلى لقاء مع المسؤولين السياسيين والبرلمانيين في بلدنا، كما سيجتمع مع رئيس البنك المركزي ومديري المؤسسات والشركات العامة والخاصة”.

ورفض أي تكهنات حول الصلة بين زيارة وزير خارجية سلطنة عُمان مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى عُمان، قائلًا: “على الرغم من أن عُمان بلد له علاقات جيدة للغاية مع العديد من الدول في العالم ، إلا أن زيارة السيد يوسف علوي إلى طهران لا علاقة لها بذلك”.

وردًا على سؤال مفاده أن بعض وسائل الإعلام تسعى لربط زيارة بن علوي إلى طهران بالتطورات الأمريكية، قال قاسمي: ” لا توجد صلة بين هذه القضايا، وهذه المزاعم هي مجرد تكهنات إعلامية”.