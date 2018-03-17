مقتل 30 مدنيًا في قصف للنظام السوري استهدف نازحين قرب معبر حمورية

قتل 30 مدنيًا على الأقل، وأصيب العشرات من مدينة “زملكا” في قصف لطائرات النظام السوري استهدفت مدنيين خلال نزوحهم نحو بلدة “حزة” قادمين من معبر “حمورية” في الغوطة الشرقية.

وكان نحو 10 آلاف سوري خرجوا من معبر “حمورية” باتجاه مناطق النظام، صباح السبت، ليرتفع عدد النازحين من الجيب الذي كان تحت سيطرة “فيلق الرحمن” المعارض إلى أكثر من 40 ألفًا في يومين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه رصد نحو 20 غارة منذ ما بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، وحتى فجر اليوم على مناطق في مدينة “حرستا” بالغوطة الشرقية.

وأضاف أن قوات النظام قصفت مناطق في المدينة، بالتزامن مع قصف صاروخي استهدف مناطق في مدينة دوما وبلدة عين ترما، ما أسفر عن أضرار مادية واندلاع النيران في مناطق القصف، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وذكر أن الاشتباكات العنيفة تتواصل بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية من جانب، والفصائل الإسلامية من جانب آخر، على محاور في غوطة دمشق الشرقية.

وأوضح أن قوات النظام تمكنت من التقدم من بلدة “جسرين” إلى أطراف بلدة “كفربطنا” في أقصى جنوب مناطق سيطرة قوات الفصائل بالغوطة الشرقية، وسط قصف مدفعي وصاروخي طال مناطق في بلدة كفربطنا.

وارتفع عدد المدنيين الذين قتلوا في الغوطة منذ الـ18 من شباط/ فبراير الماضي إلى 1394 بينهم 271 طفلًا دون سن الثامنة عشرة، و173 مواطنة.