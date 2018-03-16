لبنان.. “المستقبل” و”القوات” يفشلان في التحالف انتخابيًا  

أفاد مصدر حزبي لبناني، أن التحالف بين حزبي “القوات اللبنانية” المسيحي، و”تيار المستقبل”، في الانتخابات التشريعية المقررة بعد شهرين، بات “شبه مستحيل”.

وقال مصدر من “القوات”، اليوم الجمعة، إن التحالف مع “المستقبل” لا يسير على الطريق الصحيح، ولم يتحقق أي اختراق بعد.

ولفت المصدر- مفضلًا عدم نشره اسمه- إلى أنه “بات من شبه المستحيل إبرام مثل هكذا تحالف انتخابي، لأن هناك صعوبات كثيرة تواجهه”.

وأوضح أنّ “إحدى أبرز الصعوبات هي الاختلاف على توزيع المرشحين في بعض الدوائر، حيث يتمسَّك كل فريق بمطالبه”.

وأشار إلى أن حزب “القوات” يتَّجه إلى تأليف لوائح بمفرده على أن تضم بعض الحلفاء، دون مزيد من التوضيح.

وتُجرى الانتخابات البرلمانية في 6 أيار/مايو المقبل وفق النظام النسبي، ويعتبر 26 آذار/مارس الجاري، الموعد النهائي لتسجيل اللوائح في وزارة الداخلية.

ويحافظ تيار “المستقبل” على تحالفه مع “التيار الوطني الحرّ” (مسيحي موالٍ للرئيس ميشال عون) في بعض الدوائر، وأبرزها العاصمة بيروت، فيما لم يحسم تحالفاته في دوائر عدة.

من جهته، أكّد النائب عن “كتلة المستقبل”، نقولا غصن، أن “التحالفات لم تتم بشكلها النهائي بعد”.

وأوضح أنه “ينتظر عودة الرئيس سعد الحريري من الخارج لحسم أمر التحالفات”، لكنه شدّد على أن “التحالف بات محصورًا بين القوات، والتيار الوطني الحرّ”.

ويرجّح بعض المتابعين للشأن السياسي، أن يتحالف الحريري مع “التيار الوطني الحرّ” لوجود انسجام مع “عون” في إدارة المرحلة السياسية، وتأمين علاقة جيدة بين رئاسة الجمهورية التي يرأسها، ومجلس الوزراء برئاسة الحريري.

ومنذ العام 2005، شكّل حزب “القوات”، وتيار “المستقبل”، إحدى أهم ركائز قوى “14 آذار” المناهضة للمحور السوري – الإيراني، وهو تاريخ اغتيال رئيس الحكومة الأسبق، رفيق الحريري.