العراق يعلن انتهاء التزاماته الدولية بشأن الأسلحة الكيميائية‎

أعلن رئيس الوزراء العراقي ،حيدر العبادي، أن بلاده أوفت بالتزاماتها الدولية بشأن إتلاف كافة مخلفات الأسلحة الكيميائية.

وذكر بيان صدر عن مكتب العبادي اليوم الجمعة، بمناسبة ذكرى تعرض مدينة حلبجة الكردية إلى الأسلحة الكيمائية في عهد نظام صدام حسين، أن “رئيس الحكومة أكد الاعتزاز بوحدة الشعب وامتزاج الدم الكردي مع دماء بقية العراقيين في الحرب ضد داعش، حيث قاتلت قوات البيشمركة إلى جانب إخوتهم في الجيش العراقي حتى تحقيق النصر الكبير.”

وأضاف العبادي أن العراق أوفى بالالتزامات الدولية بإتلاف كافة مخلفات الأسلحة الكيميائية، التي استخدمت في زمن النظام السابق في مدن حلبجة ومدن عراقية أخرى.

وأحيا المواطنون الكرد في إقليم كردستان الذكرى الثلاثين لتعرض مدينة حلبجة لقصف الكيميائي من قبل السلطات الأمنية في زمن صدام حسين.

ولفت الأنظار حضور الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، ووفد رفيع المستوى من مكتب العبادي إلى مدينة حلبجة للمشاركة في إحياء المناسبة، وهو ما لم تشهده السنوات السابقة.

وأدرج مراقبون للشأن السياسي حضور ممثلين عن العبادي في مثل هذا التوقيت ضمن خانة الدعاية الانتخابية، ومحاولة استمالة أهالي الضحايا في الإقليم مع قرب الانتخابات، خاصة بعد الإنفراجة في العلاقات بين الطرفين، إثر رفع الحظر الجوي عن مطارات كردستان.