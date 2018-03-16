المرصد السوري: 31 قتيلا وأكثر من 100 جريح في ضربات جوية روسية على الغوطة الشرقية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن ضربة جوية روسية على قرية كفر بطنا الخاضعة لسيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية أسفرت عن مقتل 31 بينهم 6 أطفال، وإصابة أكثر من 100.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد، إن “الجثث متفحمة تماما”.

وأكد المرصد، أن ضربات جوية كثيفة استهدفت منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية اليوم، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص في مدينة سقبا.

وقال المرصد نقلًا عن شبكة النشطاء التابعة له على الأرض، إن طائرات روسية نفذت الضربات.

وقسمت قوات الحكومة السورية الغوطة الشرقية إلى ثلاث مناطق في هجومها المستمر منذ شهر.

النزوح يتواصل

وفي هذه الأثناء، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها اليوم الجمعة، إن نحو 2000 غادروا الغوطة الشرقية بسوريا صباح اليوم الجمعة.