وحدات حماية الشعب الكردية: قوات تركية تقصف عفرين وتحاول اقتحام المدينة‎

قال متحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية، إن القوات التركية قصفت مدينة عفرين السورية وقتلت ما لا يقل عن 18 شخصا وإن مقاتلي الوحدات يخوضون معارك مع القوات التركية والمقاتلين المتحالفين معها الذين يحاولون اقتحام المدينة.

وقال بروسك حسكة، المتحدث باسم وحدات حماية الشعب في عفرين، إن “القوات التركية تحاول مع المقاتلين المتحالفين معها اقتحام عفرين من الشمال.”

وأضاف عبر الهاتف، أنهم يقصفون المنطقة من أجل اقتحام عفرين وأن وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة التابعة لها تخوض معارك مع القوات المهاجمة.

وفي وقت سابق اليوم، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مئات العائلات فرت من مدينة عفرين باتجاه قرى قريبة خاضعة لسيطرة قوات موالية للحكومة أثناء الليل مع قصف القوات التركية للمدينة.

وذكر المرصد، أن العائلات غادرت المدينة في حافلات وسيارات صوب قريتي نبل والزهراء الشيعيتين المواليتين لحكومة الرئيس بشار الأسد.