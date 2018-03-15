للمرة الأولى.. انعقاد مؤتمر نسائي للدفاع عن المرأة الليبية

شهدت القاهرة، الخميس، عقد أول مؤتمر نسائي لـ”الدفاع عن المرأة الليبية في الداخل والخارج”.

وشارك في المؤتمر -الذي لم تُذكر الجهة التي دعت إليه أو مولته- مجموعة من السيدات “المهجرات” في مصر.

وأكدت السيدات المجتمعات في بيان لهن أن “المرأة الليبية قررت ألا تكتفي بمتابعة ما يجري في الوطن بصمت بعد اليوم، فنحن نرفض سياسة التهميش والإقصاء من الحياة العامة”.

وأضاف البيان: “لن نقبل بمن يسيء إلينا أو يكرس الدونية والتبعية على حساب دورنا الجوهري في المجتمع، وسنعمل على كشف الأجندات المزعومة التي تريد أن تجعل قضايا النساء الليبيات هامشية لا معنى لها، لأن رقي المجتمع وتطوره مقترن بتحرر النساء من أصفاد الكبت السياسي الذي أضر بنا وبحقوقنا المعنوية والمادية”.

ودعا إلى “ضرورة رفع قدرات المرأة الليبية وصون حقوقها الشرعية، وتمكينها في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وإخراج النساء المستضعفات من دائرة الاستسلام”.

وشدد البيان على ضرورة “إنهاء حالة الفوضى والاحتقان، وإنجاز مصالحة وطنية شاملة بمشاركة أولياء الدم دون عزل أو تهميش أو إقصاء لأحد، لبناء السلام على قواعد متينة”.

وطالب الأمم المتحدة بـ”ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية في ليبيا خلال العام الجاري”.