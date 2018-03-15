الجيش اليمني يستعيد مواقع في تعز ونهم.. والتحالف يستهدف تعزيزات للحوثيين

أعلن الجيش اليمني، الخميس، إستعادة مواقع جديدة في محافظة تعز وسط البلاد، وفي منطقة نهم شرقي العاصمة صنعاء، في حين استهدفت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات وتجمعات للميليشيات الحوثية الانقلابية في الحديدة ومأرب .

وقال الموقع الرسمي للجيش الوطني “إن قواته تمكنت من استعادة السيطرة على مناطق نقيل الصلو الاستراتيجي ومنطقة الاقيوس ومدرسة النجاح، وهي المواقع الواقعة بين مديريتي الصلو ودمنة خدير جنوبي شرق محافظة تعز، عقب معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.”

وأضاف أن المعارك أسفرت عن مقتل نحو 20 من عناصر الميليشيا الانقلابية وإصابة آخرين، بينما دكت مدفعية الجيش عددًا من الآليات العسكرية للميليشيات في مفرق الصلو وسائلة شرقي تعز .

كما أعلن الجيش اليمني التابع للشرعية أن قواته استعادت، الخميس، السيطرة على آخر سلسلة جبلية كانت تحت سيطرة الميليشيا الحوثية، ضمن جبل المنصاع في منطقة نهم شرقي صنعاء، إضافة إلى تحرير قرية عيدة التابعة لمنطقة المجاوحة في جبهة الميسرة.

وشنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية على تجمعات وتعزيزات للميليشيات الحوثية في محافظة الحديدة ومأرب ونهم ومواقع في تعز، وأوضح الجيش اليمني أن طيران التحالف استهدف تجمعات وآليات قتالية للحوثيين في معسكر تدريبي بقرية الخفشة، الواقعة بالقرب من محمية برع شرقي الحديدة .

يشار إلى أن المعسكر المستهدف يعد أهم المعسكرات الميدانية للميليشيا الحوثية في الحديدة، والتي زجت إليه بالمئات من أبناء تهامة المغرر بهم تمهيدًا لنقلهم إلى جبهات الموت.

كما استهدفت غارات أخرى تعزيزات عسكرية للميليشيات في مزرعة محمد سيف الحمادي، بجوار منطقة المرابيد، ومزرعة يحي علي الابي، شرقي مديرية الجراحي جنوبي الحديدة ، فضلًا عن غارات أخرى استهدفت تعزيزات للميليشيات في الخط الرابط بين مديريتي زبيد، والجراحي، ومعسكر الدفاع الجوي، شمالي شرق مدينة الحديدة، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الانقلابية.

وفي محافظة مأرب شمالي اليمن، استهدف طيران التحالف العربي تعزيزات وتجمعات للميليشيات الحوثية في مناطق مخدرة والمشجح غربي المحافظة، وأكد الجيش الوطني تدمير آليات وأطقم قتالية للميليشيات في المنطقة.