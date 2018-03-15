بالصور.. شباب اليمن يلونون الجدران أملًا في السلام

في تعز ومأرب والحديدة وصنعاء وبعض المدن اليمنية الأخرى تزاحمت جدران بعض شوارع تلك المدن بألوان في يوم أُطلق عليه “يوم الفن المفتوح” طالب فيه المشاركون أطراف الصراع اليمني بالمضي في طريق السلام.

وفي مدينة مأرب التي تنعم بحالة أمن مستقرة نسبيًا شارك في تلوين جدران بعض الشوارع الرئيسية نحو خمسين مشاركًا بينهم بعض السيدات.

واعتبر الناشط المدني صدام الأدوار أن هذا النشاط يمثّل واحدة من طرق “نشر ثقافة الحب والسلام” .

وأشار الأدوار الذي يقطن في محافظة مأرب إلى أن المشاركين تعرّضوا للشتم من قبل بعض المارة.

وقال: شكرًا لكل من دعمنا، وشكرًا لكل من انتقدنا، وشكرًا لكل من شتمنا وأساء لنا.

فيما كرّس العشرات من الشباب ونشطاء المجتمع المدني والحقوقيين في مدينة تعز التي تتعرّض لحصار خانق من قبل مسلحي ميليشيات الحوثي يوم الخميس في المشاركة بيوم الفن المفتوح بعمل جداريات ملونة تدعو في أغلبها الى “الوقوف ضد كل القتل والنزيف والخذلان الذي تتعرّض له المدينة” وسط القتل اليومي من قبل جماعة الحوثي.

وغصّت الجداريات الملونة بالهم اليومي، والظروف الصعبة التي يتعرّض لها المدنيون جراء القذائف العشوائية الحوثية على المناطق المأهولة بالسكان.

وفي مدينة الحديدة الساحلية لوّن أعضاء نادي القراء بالحديدة بعض جدران المدينة كمساهمة منهم في إحياء هذا اليوم.

وفي صنعاء لوّن بعض النشطاء جدران بعض الشوارع في حي حدة الراقي.

ويعد الخامس عشر من مارس/ آذار يومًا مفتوحًا للفن أطلقه العام الماضي عدد من الحقوقيين والنشطاء اليمنيين ليكون مناسبة تطلق للعام الثاني على التوالي تهدف لإبراز ظروف اليمن من خلال الفن التشكيلي والرسم والجداريات.