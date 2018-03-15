ما حقيقة تحول “الانتقالي الجنوبي” إلى حزب سياسي في اليمن؟

أكد الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، سالم العولقي، أن “المجلس الانتقالي كيان وطني قيادي انتقالي للجنوب، مرجعيته إعلان عدن التاريخي، وملتزم التزامًا كاملًا لإرادة شعب الجنوب”.

ونفى العولقي في حديث خاص لـ”إرم نيوز”، حقيقة تلك الأخبار المتداولة مؤخرًا على الوسائل الإعلامية المحلية والعربية والدولية، التي تفيد بتحول المجلس الانتقالي الجنوبي إلى حزب سياسي.

وقال العولقي: “الإشاعات التي تستهدف المجلس كثيرة، ليس آخرها تحول المجلس إلى حزب سياسي”.

وأضاف: “تتساقط الإشاعات تباعًا، ويمضي المجلس بلغة مشتركة وثقة تتعزز كل يوم مع محيطه الإقليمي والعالم”.

من جانبه، علّق الأكاديمي والباحث السياسي، حسين لقور بن عيدان، على تلك الأخبار، بقوله: “عندما يقع بعض المثقفين وصانعي الرأي العام في سقطات معرفية، تجعلهم لا يفرقون بين أشكال العمل التنظيمي الحزبي عن غيره من العمل السياسي وأشكاله، فذلك يدعو إلى إعادة التفكير فيما يقوم به هؤلاء”.