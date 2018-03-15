أنباء عن اختطاف المدعي العام العسكري التابع لحكومة “الوفاق” الليبية

قال نجل المدعي العام العسكري، التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية، اللواء مسعود أرحومة، إن مجهولين خطفوا والده قرب منزله، في العاصمة طرابلس، اليوم الخميس.

وأوضح أرحومة أن مجموعة مسلحة “خطفت والده والسائق والحارس الشخصي قبل وصوله إلى المنزل عائدًا من عمله”، وفق ما ذكره موقع “بوابة الوسط” الإخباري الليبي.

وأضاف: “سمعنا أصوات إطلاق رصاص، وبعد أن خرجنا اكتشفنا أن مجموعة مسلحة في ثلاث سيارات قامت بخطف والدي على بعد 200 متر تقريبًا من المنزل”.

وجاءت عملية الاختطاف هذه بعد تعرض رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، عبدالرحمن السويحلي، لمحاولة اغتيال يوم أمس الأربعاء.

وقال المجلس الأعلى للدولة: إن إطلاق النار على عبدالرحمن السويحلي والوفد المرافق له عبر كمين مسلح أثناء زيارته لمدينة يفرن، بمنطقة القواليش، أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الأمن والحماية التابعين لرئيس المجلس الأعلى للدولة، واختطاف أربعة عناصر شرطة تابعين لمديرية أمن غريان.