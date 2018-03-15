البحرية الليبية تعلن ضبط ناقلة نفط بشبهة التهريب

أعلنت البحرية الليبية، التابعة لحكومة “الوفاق الوطني” بطرابلس، ضبط ناقلة نفط بالمياه الإقليمية، يشتبه في استخدامها لتهريب الوقود.

وقالت البحرية، في بيان لها، إن ضبط الناقلة كان على بعد 8 أميال بشمال جزيرة فروة، القريبة من مدينة زوارة، غربي البلاد، حيث دخلت المياه الإقليمية دون إجراءات رسمية.

وأشارت البحرية إلى أن المعلومات الأولية كشفت أن الناقلة تحمل اسم “لامار”، وترفع علم دولة “توغو”، وعلى متنها طاقم من 8 أشخاص وجنسياتهم يونانية.

وفي 30 نيسان/أبريل 2017، ضبطت البحرية الليبية ناقلتين تقومان بتهريب الوقود، الأولى ترفع علم أوكرانيا، وكانت تحمل (3330) طنًا من وقود الديزل، فيما ترفع الثانية علم الكونغو، وتحمل (1236) طنًا من ذات الوقود.

وتعاني ليبيا، أحد أهم منتجي النفط في أفريقيا، أزمات وقود متلاحقة؛ جراء تهريب كميات هائلة من النفط لدول مجاورة، عبر الشحن البحري أو البري؛ استغلالاً للدعم السخي الذي تقدمه الحكومة لهذه السلعة.