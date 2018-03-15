المرصد السوري: أكثر من 12500 مدني يغادرون الغوطة إلى مواقع الحكومة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد السوريين الذين غادروا جيباً خاضعاً للمعارضة داخل الغوطة الشرقية، اليوم الخميس، إلى مناطق الحكومة بلغ 12500 على الأقل.

وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد، إن هذه أكبر مجموعة تغادر الجيب المحاصر منذ أن بدأت قوات الحكومة هجومًا لانتزاع السيطرة عليه الشهر الماضي.

وأوضح أن “المدنيين يتدفقون خارجين من كفر بطنا وحمورية وجسرين وسقبا”.

وحمل المدنيون وغالبيتهم من النساء والأطفال أغراضهم وحقائبهم، وخرج معظمهم سيراً على الأقدام، وآخرون على دراجات نارية وفي سيارات من بلدة حمورية باتجاه مناطق سيطرة النظام في “عدرا”.

وكانت قوات النظام السوري، دخلت ليلة الأربعاء إلى “حمورية”، أبرز البلدات الواقعة تحت سيطرة فصيل “فيلق الرحمن” في جنوب الغوطة الشرقية المحاصرة، في هجوم تزامن مع قصف كثيف، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومنذ بدء هجومها، باتت قوات النظام تسيطر على أكثر من ستين في المئة من مساحة الغوطة الشرقية التي تمكنت من فصلها إلى 3 أجزاء.

في ذات الإطار، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ممثل “المركز الروسي لمراقبة وقف إطلاق النار” في سوريا قوله، اليوم الخميس، إن “ما يربو على 4 آلاف مدني غادروا بالفعل الغوطة الشرقية عبر ممر إنساني”.

ونقلت الوكالة عن الميجر جنرال فلاديمير زولوتوخين قوله: “نتوقع مغادرة ما لا يقل عن 13 ألف شخص بنهاية اليوم”.