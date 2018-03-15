استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي للشريط الفاصل شرق غزة

استشهد فلسطينيان في قصف مدفعي إسرائيلي، صباح اليوم الخميس، استهدف أراضي زراعية ونقاط رصد للمقاومة شرق وشمال قطاع غزة، وفق مصادر محلية.

وأطلق الاحتلال النار صوب سيارات الإسعاف التي توجهت إلى المناطق الشرقية لجباليا بحثاً عن شهداء أو مصابين في المكان جراء القصف الإسرائيلي الكثيف الذي أجبرها على الانسحاب والتراجع لحين التنسيق عبر الصليب الأحمر، وفقاً لشهود عيان.

وقالت المصادر، إن الاحتلال أطلق نحو 6 قذائف مدفعية بمحيط منطقة الطاقة شرق غزة، مبينة أن المدفعية استهدفت نقطة رصد للمقاومة ببيت حانون شمال القطاع.

وأضافت المصادر أن “قذيفة مدفعية واحدة سقطت قرب نقطة رصد بمحيط منطقة الطاقة شرق غزة، وقذيفتين سقطتا على نقطة رصد بمنطقة أبو صفية شرق جباليا، وباقي القذائف سقطت في أراض زراعية، فيما أطلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية 3 صواريخ استهدفت غرفة وعربة متحركة في بيت حانون”.

وجاء ذلك عقب انفجار كبير وقع قرب السياج الحدودي الفاصل شمال مدينة غزة، زعم الاحتلال أنه انفجار 4 عبوات أثناء مرور قوة عسكرية في المكان، وتم الرد بإطلاق قذائف مدفعية.

وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تصريح مقتضب نشره على حسابه بموقع “تويتر”، “قبل قليل تم تفجير عدد من العبوات الناسفة على الجدار الأمني شمال قطاع غزة دون وقوع إصابات”.

وذكر أن “الجيش رد على ذلك بإطلاق نيران دباباته باتجاه مواقع تابعة لحماس”، ولم يصدر أي تعقيب من حركة حماس .

ونقلت القناة العاشرة العبرية عن مسؤول عسكري في الجيش الإسرائيلي قوله، إن “حادث هذا الصباح على الحدود مع قطاع غزة صعب وخطير”، زاعمًا أن “حماس أطلقت العنان للقيام بهذه الأعمال”.