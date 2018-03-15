“الجنائية الدولية”: هذا هو الوضع القانوني لسيف الإسلام القذافي إذا فاز بالانتخابات

أكد الناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبدالله، أنه في حال فوز سيف الإسلام القذافي بالانتخابات الليبية التي ستجري في أيلول/ سبتمبر المقبل، “فإن شيئًا لن يتغير في وضعه القانوني”.

وأوضح العبد الله في تصريحات لموقع “notiziegeopolitiche” الإيطالي، أمس الأربعاء، أن “سيف الإسلام سيكون في نفس الوضع، فقد أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحقه، ونواصل المطالبة باستسلامه”.

أضاف أن “المدعي العام أعاد تأكيد ذلك على مجلس الأمن، وطلب مساعدة السلطات الليبية على التعاون بشكل أفضل واحترام الأمر الصادر عن القضاة”.

وتابع: “لا يؤثر الوضع السياسي للمشتبه به بأي حال على القضية المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية. لدينا عدة قضايا تتعلق برؤساء دول أو رؤساء وزراء سابقين أو نواب للرئيس، ولدينا حالة مماثلة في كينيا، حيث فاز المشتبه به في الانتخابات بعد بدء الإجراءات. في هذه الحالة، لم تصدر مذكرة توقيف، لكن فقط استدعاء أمام المحكمة، وعلاوة على ذلك فإن القذافي لم يدان، وهو بريء حتى تثبت إدانته”.

من جانب آخر، قال العبد الله بشأن قضية الضابط محمود الورفلي، الذي ظهر في مقاطع فيديو ينفذ إعدامات دون محاكمة: “حسنًا، المحكمة تفعل ما يمكنها القيام به. لقد أصدرنا مذكرة اعتقال ونسعى إلى تعاون الدول، بما فيها ليبيا، لاعتقاله وتقديمه للعدالة”.