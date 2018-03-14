تمثال لجلال طالباني يتسبب باعتقال عقيد في الشرطة العراقية (صور)

اعتقلت السلطات العراقية الناطق باسم شرطة محافظة كركوك، بعد مرافقته كوادر حزب الاتحاد الوطني أثناء نصب تمثال للرئيس الراحل جلال طالباني.

وقال مصدر مطلع من كركوك لـ”إرم نيوز” إن “جدلًا أثير في المحافظة بعد قيام أحد عناصر الحزب بنصب تمثال لطالباني في قلعة كركوك، دون الحصول على موافقة الجهات المختصة وهي جهاز مكافحة الإرهاب، فيما تم اعتقال العقيد أفراسيو كامل بسبب مشاركته بعملية نصب التمثال باستخدام مركبات الشرطة”.

ومنذ عصر الأربعاء باشرت كوادر من حزب الاتحاد الوطني بوضع تمثال لطالباني في القلعة التاريخية وذلك قبل أيام على بدء أعياد نوروز، الذي يحتفل فيه المواطنون الأكراد.

لكن قسم الإعلام في الاتحاد الوطني أعلن في وقت لاحق أن تمثال طالباني، سيتم نقله من قلعة كركوك إلى مكان آخر.

وذكر بيان للحزب أن “أحد أنصار الاتحاد الوطني قام الأربعاء وعلى نفقته الخاصة بوضع تمثال لطالباني في قلعة كركوك، مؤكدًا أنه سيتم نقل التمثال من القلعة إلى مكان أفضل وأكثر ملائمة”.

وبحسب المصدر المطلع فإن “قوة من جهاز مكافحة الإرهاب طوقت المكان وبدأت بإزالة التمثال مما أثار ردود فعل مناهضة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين الأكراد الذين اعتبروا هذا الإجراء يمس قوميتهم، خاصة أنه يأتي بعد أيام على منع المظاهر القومية في الجامعات كالأزياء والاحتفالات الخاصة”.