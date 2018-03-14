عقيلة صالح للأمم المتحدة: الجمود السياسي لن يحل الأزمة

طالب رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بضرورة الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، مشددًا على أن “الجمود السياسي” لن يحل الأزمة.

وحث صالح في بيان وصل “إرم نيوز” نسخة منه، الأربعاء، البعثة الدولية على “دعوة لجنتي الحوار في مجلس النواب ومجلس الدولة، إلى استمرار التواصل لإنجاز تعديل الاتفاق السياسي، خاصة أن مجلس النواب اعتمد مقترح تعديل الاتفاق السياسي الخاص بالسلطات التنفيذية منذ فترة”.

وأشار إلى أنه “طالب لجنة الحوار في مجلس النواب خلال الأيام الماضية ببحث التوصل لتوافق على تعديلات الاتفاق السياسي لاعتماده من قبل مجلس النواب من عدمه”.

وأكد أن “حالة الجمود السياسي لن تصل بالبلاد إلى تحقيق أي شيء يخرجها من أزمتها، كما أنه من غير المقبول ترك الأمور مفتوحة على هذا النحو إلى مالانهاية، دون تحقيق تقدم ينهي ما تعانيه ليبيا”.