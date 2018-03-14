ليبيا.. نجاة رئيس “المجلس الأعلى للدولة” عبدالرحمن السويحلي من كمين مسلح استهدف موكبه

نجا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عبدالرحمن السويحلي، اليوم الأربعاء، من إطلاق نار استهدف موكبه غربي البلاد.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام ليبية، فقد تعرض السويحلي لكمين مسلح، خلال مروره بمنطقة ظاهر الجبل في طريق زيارة أجراها، اليوم، إلى مدن جبل نفوسة وغريان ويفرن.

ودارت اشتباكات مسلحة بين المجموعة المسلحة التي واجهت موكب رئيس المجلس الأعلى، والعناصر الأمنية المرافقة للسويحلي.

وأسفرت تلك الاشتباكات عن إصابة 2 من العناصر الأمنية المُكلفة بحماية الموكب.

وفي بيان حول الحادث، أكد المجلس الأعلى للدولة “اختطاف 4 عناصر من مديرية أمن غريان، التي كانت حاضرة خلال الاشتباك المُسلح”.

وأوضح البيان أن “الكمين المُسلح لم يمنع مجلس الدولة من إكمال زيارته إلى مدينتي يفرن وغريان”.