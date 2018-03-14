عبر رسالة للأسد.. العبادي يؤكد على أهمية التعاون السياسي والأمني مع سوريا

بعث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، رسالة خطية إلى الرئيس السوري بشار الأسد، الذي استقبل مبعوث العبادي، فالح الفياض، مستشار الأمن الوطني العراقي.

وأكد العبادي في رسالته على “أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، ولا سيما في الجانبين السياسي والأمني، في ظل الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة بشكل عام”.

وعبّر الفياض، خلال اللقاء الذي حضره السفير العراقي في سوريا، عن ثقته بأن “مواصلة الحرب على الإرهاب من قبل شعبي البلدين وصولًا للقضاء عليه والحفاظ على وحدة وسيادة البلدين، تشكل حجر أساس لعودة الاستقرار إلى المنطقة برمتها”.

من جهته، اتهم رئيس النظام السوري بشار الأسد، الولايات المتحدة وحلفاءها، بالإعداد لمخططات تهدف إلى تقسيم دول المنطقة، “عبر الاستمرار بتقديم الدعم المادي والغطاء السياسي للتنظيمات الإرهابية”.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عن الأسد تأكيده “ضرورة تكثيف وتوحيد جهود الدول التي تقف في وجه المخططات الأمريكية، وتسعى للحفاظ على وحدتها وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة”.