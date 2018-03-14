السجن مدى الحياة لقاتل معارضة سورية وابنتها في تركيا

المصدر: ا ف ب

حكم على رجل بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بقتل معارضة سورية وابنتها في إسطنبول في أيلول/سبتمبر 2017، كما ذكرت وسائل الإعلام التركية الأربعاء.

وأوقف الرجل، وهو سوري أيضًا، بعد أسابيع على وقوع الجريمة واعترف بارتكابها.

وقالت الصحف إن محكمة في إسطنبول أصدرت عليه حكمين بالسجن مدى الحياة.

وقتلت عروبة بركات، وهي ناشطة سورية معارضة تبلغ من العمر 60 عامًا، وابنتها هالة بركات (22 عامًا) في منزلهما في إسطنبول في أيلول/سبتمبر الماضي.

وذكرت الصحف التركية أن الرجل الذي أدين بقتلهما يدعى أحمد بركات وهو من أقربائهما.

ونقلت وسائل الإعلام عن محضر الاتهام أن أحمد بركات اعترف بقتل عروبة بركات، بعدما رفضت إعطاءه أموالًا كان يطالب بها، ثم قتل ابنتها التي كانت في الشقة معهما.

وبعد مقتلهما، اتهمت المعارضة السورية في المنفى أولًا نظام الرئيس بشار الأسد بالجريمة قبل كشف دوافع عملية القتل.