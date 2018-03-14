قائد موالٍ للأسد: تركيا قصفت قوات موالية للحكومة قرب عفرين وقتلت 5 مقاتلين

قال قائد موالٍ للقوات الحكومية السورية، الأربعاء، إن 3 ضربات جوية تركية أصابت نقطة تفتيش تابعة لمقاتلين شيعة موالين للحكومة على الطريق إلى عفرين شمال غرب سوريا، ما أسفر عن مقتل خمسة من المقاتلين وإصابة 2 من المسلحين الأكراد.

وأضاف أن “المقاتلين الشيعة الذين يسيطرون على قريتي نبل والزهراء القريبتين، سيطروا في الآونة الأخيرة على الموقع وفق اتفاق مع وحدات حماية الشعب الكردية السورية، وهي الهدف المعلن للهجوم التركي في منطقة عفرين”.

وردا على الغارات أوضح القائد السوري أن قوات مؤيدة للحكومة في المنطقة، قصفت مواقع عسكرية تركية شمال سوريا، مضيفا أن مقاتلين شيعة استخدموا المدفعية لاستهداف جنود أتراك في مدينة مارع شمالي حلب.

وفي حصيلة مناقضة لرواية القيادي الموالي للأسد ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد قتلى القصف التركي بلغ 10 أشخاص وعددًا غير محدد من الجرحى.