احتجاجًا على عدم صرف الرواتب.. إضراب شامل في مدارس غزة (صور)

عمّ إضراب شامل المديريات والمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية في قطاع غزة، احتجاجًا على عدم صرف الحكومة الفلسطينية لرواتب الموظفين، الذين عيّنتهم حركة “حماس” خلال فترة حكمها لقطاع غزة.

وصباح اليوم، أغلقت المدارس الحكومية والمديريات التابعة للوزارة أبوابها بالسلاسل والأقفال الحديدية، كما تغيّب الطلبة عن مقاعدهم الدراسية.

وكانت نقابة المعلمين “مقربة من حماس”، قد دعت الإثنين الماضي، إلى هذا الإضراب لمدة يوم واحد فقط، احتجاجًا على ما قالت إنه “تنصل الحكومة الفلسطينية من حقوق موظفي غزة”.

وعقب أحداث الانقسام في الـ14 من حزيران/ يونيو 2007، عيّنت حركة حماس نحو 40 ألف موظف حكومي، بهدف إدارة شؤون قطاع غزة، بعد مطالبة الحكومة الفلسطينية موظفيها بالاستنكاف عن الذهاب لأماكن عملهم آنذاك.

وتسبب ملف الموظفين، في تعثّر خطوات تنفيذ اتفاق المصالحة الأخير، الموقّع في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، حيث تتبادل حركتا فتح وحماس، الاتهامات حول الجهة المسؤولة عن الجمود الحالي الحاصل في ملف إنهاء الانقسام.