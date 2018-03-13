اليهود المغاربة يتهمون “إخوان” العثماني بمعاداة السامية

وجَّه سيمون سكيرا، الكاتب العام لاتحاد فيدرالية يهود المغرب في فرنسا، يوم الثلاثاء، رسالة شديدة اللهجة إلى صالح المالوكي، عمدة مدينة أغادير المغربية المنتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، ينتقد فيها التصريحات التي وصفها بـ “اللامسؤولة” الصادرة عن العمدة، والتي وصف فيها الوفد الرياضي الإسرائيلي المشارك في بطولة العالم للجودو في أغادير بـ “الصهاينة”.

واعتبر سكيرا في الرسالة، والتي نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تصريحات عمدة مدينة أغادير القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، أنها “لعبة قديمة من معاداة السامية”. مشيرًا إلى أنه “لا يوجد فرق بين اليهود والصهاينة”.

وأضاف المتحدث منتقدًا تصريحات المالوكي:”أنت تقول إنك لا تعرف أن هناك وفدًا من إسرائيل لجائزة الجودو الكبرى في مدينتك، هذا أمر خطير جدًا.. هذا الوفد الرياضي لم يدخل إلى مدينتك عبر شاطئها الجميل في منتصف الليل”.

وتساءل الكاتب العام لاتحاد فيدرالية يهود المغرب في فرنسا خلال رسالته:”هل تريد أيها العمدة كسر السياحة في أغادير مدينة التسامح والترحاب، في حين تتطلع فنادق مدينتك لموسم سياحي جديد؟ وهل تريد منع وصول السياح الإسرائيليين واليهود من جميع أنحاء العالم الذين يستمتعون بالفنادق والشواطئ الخاصة بأغادير منذ سنوات؟”.

وخاطب سيمون سكيرا عمدة أغادير الإسلامي صالح المالوكي، بلهجة حادة: “لمساعدة حزبكم العدالة والتنمية، نظف مدينتك أولًا بشكل أفضل، وطوّر الصناعة والتكنولوجيا العالية”.

ووضعت مشاركة وفد رياضي إسرائيلي في بطولة العالم للجودو، والتي احتضنتها مدينة أغادير المغربية ما بين الـ9 والـ11 من مارس الجاري، حزب العدالة والتنمية الإسلامي (الحاكم) في قفص الاتهام، خاصة أن “إخوان” سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب هم من يسيّرون هذه المدينة.

وبعد أن اتَّسعت رقعة الانتقادات من طرف الهيئات الحقوقية في البلاد تجاه الحزب الحاكم بسبب هذه المشاركة، خرج صالح المالوكي، عمدة مدينة أغادير المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ليؤكد أنه لم يكن يعلم تفاصيل الوفود المشاركة في البطولة العالمية لرياضة الجودو، والتي انطلقت الجمعة، بمشاركة فرق عالمية من مختلف الجنسيات، من بينها إسرائيل.

وأوضح المالوكي، في تدوينة سابقة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تفاجأ بـ “مشاركة الصهاينة في هذه التظاهرة العالمية التي تُجرى تحت رعاية ملكية”.