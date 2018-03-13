مفوضية الانتخابات الليبية تمدد تسجيل الناخبين حتى 31 مارس الجاري

مددت المفوضية الوطنية الليبية العليا للانتخابات مهلة تقديم نماذج الناخبين المسجلين حتى نهاية آذار/مارس 2018.

وقالت المفوضية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه في ظل تواضع أعداد المسجلين، ولعدم تمكن البعض في الخارج من التسجيل عبر الموقع الذي خصصته المفوضية، ستمدد مهلة تقديم النماذج إلى نهاية يوم السبت الموافق 31 آذار/مارس 2018، داعية كل من لديه أي استفسار التواصل معها عبر البريد الإلكتروني (info@voteabroad.ly).

وجاء هذا التمديد بعد أن أعلنت المفوضية أن منظومة تسجيل الناخبين بالخارج قد أقفلت منذ منتصف ليل أمس الإثنين، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المسجلين لحظة إقفال المنظومة بلغ (6،267) ناخبًا وناخبة.

وكانت المفوضية قد باشرت استلام طلبات التسجيل من المواطنين عن طريق السفارات الليبية بالخارج، باستخدام نموذج تم تصميمه لهذا الغرض يمكن الحصول عليه من خلال موقع المفوضية (www.hnec.ly).