العراق.. مقتل عميد من حرس العبادي في اشتباكات مع قوات تابعة لمقتدى الصدر

قُتل عميد من حرس رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وأصيب عدد من مرافقيه باشتباكات مسلحة بين قوة من الحماية وعناصر سرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في مدينة سامراء.

وذكر مصدر محلي لـ”إرم نيوز” أن قوة من اللواء 57 التابع لرئيس الوزراء دخلت مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين، وحصلت مشادات كلامية بين الموكب وعناصر سرايا السلام، ليتطور الموقف لاحقًا إلى اشتباك بالأسلحة راح إثره عدة جرحى، ومقتل قائد قوة الحماية العميد شريف إسماعيل.

وأضاف المصدر أن الوضع الأمني داخل مدينة سامراء يشهد توترًا وانتشارًا للقوات الأمنية في الشوارع تحسبًا للطوارئ.

وربط ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بين مقتل العميد شريف إسماعيل ومنعه أنصار التيار الصدري من دخول المنطقة الخضراء العام الماضي، في حين ألمح آخرون إلى أن سرايا السلام هي من نفذت تلك العملية.

وتسيطر سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر على قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين، والذي يحظى بأهمية دينية كبيرة لدى المسلمين الشيعة؛ بسبب ضمه مرقد الإمامين العسكريين.