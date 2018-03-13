الجيش السوري يجلي مئات المقاتلين من حي القدم قرب دمشق

أجلى الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، مئات المقاتلين المعارضين وأسرهم من حي القدم، وهو جيب صغير تسيطر عليه المعارضة السورية، جنوبي دمشق.

وتعد عملية الإجلاء من الحي خطوة جديدة في حملة حكومية للقضاء على جميع المناطق التي تسيطر عليها المعارضة قرب العاصمة، وفق الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني المتحالف مع الحكومة السورية، والمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يراقب الحرب السورية.

والمنطقة غير موصولة في الغوطة الشرقية، المنطقة الرئيسية التي تسيطر عليها المعارضة قرب العاصمة، والتي تتعرض لهجوم عنيف من قوات موالية للحكومة السورية منذ نحو شهر.

وقال الإعلام الحربي: إن “الجيش السوري يبسط سيطرته الكاملة على حي القدم الدمشقي تنفيذًا لاتفاق سابق، حيث خرجت حافلات كبيرة ترافقها أخرى صغيرة تحمل على متنها أكثر من 1000 شخص، بينهم أكثر من 300 مسلح من أجناد الشام، والباقي أفراد أسرهم من الحي باتجاه محافظة إدلب”.

ويأتي الإجلاء سيرًا على نهج استخدم في مناطق مختلفة من سوريا، يشمل حصار الحكومة وحلفائها الروس لأراضٍ وشن غارات جوية وهجمات برية عليها، ثم توفير ممر آمن لخروج المقاتلين الذين يوافقون على الانسحاب.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن مئات المقاتلين غادروا في حافلات على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وحي القدم محاط بأراضٍ تسيطر عليها الحكومة من جانب، وأخرى يسيطر عليها تنظيم داعش من الجانب الآخر.

وقال المرصد، ومقره بريطانيا: إن القوات الحكومية تقاتل تنظيم داعش في هذه المنطقة، وشنت غارات جوية على التنظيم.