100 شخص يغادرون الغوطة وسط حديث عن “اتفاق إجلاء طبي”

أعلن مركز السلام والمصالحة الروسي، أن نحو 100 شخص غادروا الغوطة الشرقية اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء عن المركز قوله إن “نحو 100 شخص غادروا مدينة دوما في الغوطة الشرقية اليوم الثلاثاء”.

وعرض التلفزيون السوري لقطات لمجموعة من المدنيين تضم مرضى ومصابين يقول إنهم يغادرون الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة إلى منطقة تسيطر عليها الحكومة.

فيما قال المسؤول السياسي بجماعة جيش الإسلام المعارضة ياسر دلوان، إن “مجموعة من المرضى غادرت بموجب اتفاق إجلاء طبي مع روسيا حليفة الحكومة السورية من خلال الأمم المتحدة”.