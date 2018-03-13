تركيا تكشف عن خطة مشتركة مع أمريكا لـ”تأمين” منبج السورية

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، ستشرفان على انسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية من بلدة منبج شمال سوريا.

ونقلت قناة “إن تي في” التلفزيونية ووسائل إعلام محلية أخرى، عن أوغلو خلال توجهه إلى موسكو أن “تركيا والولايات المتحدة ستضعان خطة لتأمين منبج خلال محادثات تجري في الـ19 من آذار/ مارس، لكن القوات التركية ستنفذ عملية عسكرية إذا فشل ذلك”.

وأشار إلى أن “تركيا لم تتقدم بأي طلبات بعد، للحكومة السورية فيما يتعلق بمبنج”، مضيفًا أن “أنقرة ستراقب عملية سحب الأسلحة التي زودت الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردية بها، في خطوة تسببت في توتر العلاقات بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي”.

في المقابل، قالت قوات سوريا الديمقراطية إنه “ليس لديها علم بأي اتفاق تركي أمريكي يتعلق بمدينة منبج”.

وقال ريدور خليل مسؤول العلاقات الخارجية في قوات سوريا الديمقراطية: “ليس لدينا أي علم عن أي اتفاق تركي أمريكي بهذا الخصوص”.

وأضاف: “لكن ما نعلمه جيدًا أن وحدات حماية الشعب والمرأة انسحبت من منبج بشكل رسمي بعد عملية تحريرها يوم الـ 15 من أغسطس/ آب 2016 وتم تسليم أمور الدفاع والحماية والإدارة إلى مجلس منبج العسكري وقوات الأمن الداخلي ومجلس منبج المدني”.