مرجع ديني عراقي يصدر فتوى غريبة تتعلق بالانتخابات النيابية

أصدر المرجع الديني العراقي قاسم الطائي، اليوم الثلاثاء، فتوى غريبة تقضي بعدم جواز انتخاب “كل من جامل جرائم التحالف الدولي”.

وقال المرجع الديني في بيان له إنه “لا يجوز انتخاب من لم يحترم حدود العراق ويراعي منافذه الحدودية والمائية بالخصوص، ولم يحترم انتخاب الناس له، ومن لم ير منه إلا مصلحته الشخصية ولتذهب العامة إلى الجحيم، وكل من لا يدري بما يدور في داخل البلد..، وكل من لم يحترم المرجعية ودورها”.

وأوضح أن “الناخب يتحمل كل أوزار المنتَخب وأخطاءه في الدنيا والآخرة”، بحسب موقع “السومرية”.

وأضاف: “لست بحاجة إلى ذكر أسماء من وقع في ذلك”، مشيرًا إلى أن “كل من جامل جرائم التحالف الدولي وقتله أبناءنا في الحشد الشعبي الأبطال وقواتنا المسلحة، لا يجوز انتخابه”.

وكان المرجع الديني الطائي أعلن في وقت سابق، عن نيته إطلاق فتوى يحرم فيها انتخاب بعض من وصفهم بالسياسيين “الفاسدين والفاشلين”، مشيرًا إلى أنه سوف يلحقها بفتوى أخرى يذكر فيها أسماء الفاسدين بالاسم إذا رأى تفاعلًا من الناس مع فتواه الأولى.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية العراقية في الـ12 من أيار/ مايو المقبل.