روسيا: إجلاء 76 شخصًا من الغوطة الشرقية

نقلت وكالات أنباء روسية عن الجيش الروسي قوله إن 76 شخصًا بينهم 49 طفلًا، غادروا الغوطة الشرقية في سوريا عبر ممر إنساني اليوم الإثنين.

وذكرت الوكالات أن المركز الروسي لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، وهو تابع للجيش، قال إن مسلحينَ هاجموا المدنيينَ خلال توجههم صوب الممر الإنساني، وقتلوا خمسة أشخاص.

وفي الإطار ذاته، أفاد مقاتلو المعارضة وسكان بأن طائرات سورية قصفت بلدات تسيطر عليها المعارضة في جنوب البلاد يوم الاثنين في أولى الضربات الجوية على هذه المنطقة منذ أن توسطت الولايات المتحدة وروسيا العام الماضي لاتفاق لجعلها “منطقة عدم تصعيد”.

وقال مسؤولان من المعارضة إن الطائرات السورية نفذت ثماني ضربات جوية على الأقل على مناطق ريفية في محافظة درعا هي بصر الحرير والحراك والغارية الغربية والصورة.

وذكر مصدر بالمعارضة أن بعض الأهداف التي تعرضت للقصف في الغارات كانت قريبة من خط المواجهة في شمال درعا قرب موقع كبير للجيش السوري قرب بلدة إزرع الخاضعة لسيطرة الحكومة.

والمنطقة الجنوبية المحيطة بدرعا واحدة من ثلاث مناطق رئيسية في سوريا لا تزال تحت سيطرة المعارضة بالإضافة إلى منطقة شمالية قرب الحدود مع تركيا ومنطقة الغوطة الشرقية على مشارف دمشق.