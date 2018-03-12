أمريكا لمجلس الأمن: إذا تقاعستم بشأن سوريا سنتحرك

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، من أنها “ستتحرك إذا تعين ذلك” في سوريا، مطالبة بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في دمشق ومنطقة الغوطة الشرقية.

وقالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إنه “إذا تقاعس مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية عن اتخاذ إجراء بشأن سوريا فإن واشنطن ما زالت مستعدة للتحرك إذا تعين ذلك”، مثلما فعلت العام الماضي عندما أطلقت صواريخ على قاعدة جوية للحكومة السورية بسبب هجوم بالأسلحة الكيماوية أسفر عن سقوط قتلى.

وأضافت أمام مجلس الأمن أن “هذا ليس المسار الذي نفضّله، لكنه مسار أوضحنا أننا سنمضي فيه، ونحن مستعدون للمضي فيه مرة أخرى”.

وفي سياق متصل، طالبت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في دمشق ومنطقة الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة، وتتعرض لهجوم عنيف من القوات الموالية للنظام.

ووصفت الأمم المتحدة الغوطة الشرقية بأنها “جحيم على الأرض”.

ووزعت الولايات المتحدة مسودة قرار على أعضاء مجلس الأمن الـ15 تطالب بوقف فوري للقتال لمدة 30 يومًا، كما تطلب من الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش “الإسراع بإعداد مقترحات لمراقبة تنفيذ وقف القتال وأي تحرك للمدنيين”.

ولم يتضح بعد الموعد الذي ستطرح فيه المسودة، للتصويت.

من جانبه، قال فاسيلي نيبنزيا سفير روسيا بالأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، إن “حكومة سوريا لها كل الحق في السعي للقضاء على الخطر الذي يهدد مواطنيها”، ووصف ضواحي دمشق بأنها “مرتع للإرهاب”.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هجوم الجيش السوري على الغوطة الشرقية بدعم جوي ومدفعي قتل حوالي 1160 شخصًا منذ 18 من فبراير/ شباط مع سعي الرئيس بشار الأسد لسحق آخر معقل كبير للمعارضة قرب العاصمة.