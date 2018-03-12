“حماس” تطالب مصر بالكشف عن ملابسات اختطاف 4 فلسطينيين بسيناء

كشفت “حماس” الفلسطينية أنها جدًدت مطلبها للجانب المصري بالكشف عن ملابسات اختطاف 4 فلسطينيين في عام 2015 على يد مسلحين مجهولين بمحافظة شمال سيناء.

وقال القيادي بالحركة محمد شاكر، إن تلك القضية لم تتجاهلها الحركة وتعمل على البحث عن أية معلومات تدل على أماكن وملابسات اختطاف الفلسطينيين الأربعة.

وأضاف شاكر في تصريح لـ “إرم نيوز”، أن الحركة تتواصل مع الجانب المصري في هذا الشأن للتوصل لمعلومات جديدة بشأن المختطفين.

واستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم ال‘ثنين، عائلات الشبان الأربعة المختطفين في مصر، مطالبين إياه بالتدخل لدى الجانب المصري لإيجاد ذويهم.

بدوره، أكد المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، في تصريحات صحفية، أن ملف هؤلاء الشبان الأربعة حاضر في كل وقت، ويُجرى بذل أقصى جهد في أكثر من اتجاه لإعادتهم.

وكان مسلحون مجهولون، قد اختطفوا 4 شبان فلسطينيين هم “ياسر وزنون، وحسين الزبدة، وعبد الله أبو الجبين، وعبد الدايم أبو لبدة”، في آب /أغسطس 2015 بعد عبورهم معبر رفح البري خلال قطعهم الطريق للسفر إلى تركيا بغرض العلاج والدراسة.

وتمر العلاقات بين حركة “حماس” ومصر بأجواء مميزة خلال الفترة الحالية في ظل الزيارات المتبادلة بين الطرفين في إطار التوصل لاتفاقات نهائية للمصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي.

ويواصل الوفد الأمني المصري برئاسة مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة اللواء سامح نبيل، عقد لقاءاته مع مسؤولين من الحكومة وحركة حماس لإنهاء أزمة “التمكين”.

وتأتي زيارة الوفد المصري بناء على تفاهمات أبرمت خلال الأيام الماضية بين المسؤولين بالقاهرة وقادة من حركتي فتح وحماس.

ووقّعت حركتا “فتح” و”حماس في 12 تشرين الأول /أكتوبر الماضي، على اتفاق للمصالحة، في القاهرة، لكن تطبيقه لم يتم بشكل كامل وسط خلافات بين الحركتين بخصوص بعض الملفات.