العراق يكشف عن مضامين “خطة الحوار” مع دول الخليج

أعلن العراق، اليوم الإثنين، أن خطة الحوار التي أعلنها قبل أسبوع مع دول مجلس التعاون الخليجي، تتضمن التعاون في كافة المجالات، بينها الأمن.

وكان رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، أعلن الثلاثاء الماضي، إقرار “خطة الحوار الاستراتيجي الشامل، لتطوير علاقات العراق مع مجلس التعاون لدول الخليج العربي”.

وقال المتحدث باسم الحكومة، سعد الحديثي، اليوم، إن “الخطة المستقبلية بين العراق ودول الخليج العربي التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، تتضمن المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، إضافة إلى الجانب الأمني وتحدياته”.

وأوضح الحديثي، أن “الخطة ذات طبيعة عامة، وسيتم إجراء لقاءات على مستوى اللجان المختصة بين الطرفين العراقي ومجلس التعاون الخليجي في وقت لاحق لبحثها”، دون تحديد موعد دقيق لذلك.

كما أشار إلى “وجود تحديات مشتركة بين العراق ومجلس التعاون الخليجي تتعلق بالتطرف والإرهاب وحركة الإرهابيين وتمويلهم”.

وقال العبادي، الأسبوع الماضي، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بغداد، إن “مجلس التعاون اتخذ قرارًا في قمته الأخيرة بالكويت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بشأن التعاون الاستراتيجي مع العراق باعتباره شريكًا أساسيًا”.

وانقطعت علاقات العراق مع دول الخليج العربي، بشكل كامل، إبان غزو النظام العراقي السابق للكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي.

واستأنف الجانبان علاقات خجولة بعد إسقاط النظام السابق، حيث سادت المخاوف لدى دول الخليج من الصلة الوثيقة بين حكومة بغداد وإيران.

إلا أن العلاقات تحسنت على نحو ملحوظ، بدءًا من العام الماضي، ويتبادل مسؤولون رفيعو المستوى الزيارات الرسمية.