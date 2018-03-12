للمرة الأولى منذ “خفض التصعيد”.. غارات على مواقع للمعارضة في درعا

شن سلاح الجو السوري، اليوم الاثنين، غارات على بلدات خاضعة لسيطرة المعارضة شرقي محافظة درعا جنوبي البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ سريان اتفاق “خفض التصعيد” في تموز/يوليو الماضي.

واستهدفت 10 غارات بلدات بصر الحرير والحراك والغارية الغربية، والصورة بالريف الشرقي للمحافظة.

وذكرت مصادر محلية، أن “الضربات على بلدة الحراك طالت منطقة سكنية؛ ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين، بينهم أطفال بجروح متوسطة”.

ودخل اتفاق “خفض التصعيد” حيّز التنفيذ جنوب غربي سوريا، في تموز/يوليو من العام الماضي، بعد اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والأردن.