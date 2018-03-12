فقدان أثر جندي إسرائيلي منذ 3 أيام وعائلته تطلب المساعدة (صورة)

ذكرت القناة العبرية الثانية، الإثنين، أن جنديًا إسرائيليًا يدعى نداف هايمان، فقدت آثاره منذ 3 أيام، مشيرة إلى أن عائلته طلبت مساعدة الشرطة الإسرائيلية في البحث عنه.

وقالت القناة، إن “الجندي اختفى منذ الجمعة الماضية، حيث انقطع الاتصال معه بعد عودته من الخدمة العسكرية، ولم تتمكن عائلته من العثور عليه”.

ونقلت القناة عن عائلة الجندي المفقود قولها، إن “العائلة تعمل منذ لحظة فقدانه على إيجاده دون جدوى، وأبلغت الجيش والشرطة الإسرائيلية بذلك منذ وقوع الحدث، لكن لا أخبار عنه حتى هذه اللحظة”.

ويبلغ الجندي هايمان 28 عامًا وطوله متر و78 سم، وكان يخدم في الوحدة الخاصة “سيرت متكال”.

وأشارت القناة إلى أن “الجندي المفقود هو نفسه الذي فقد قبل 7 سنوات، واختفت آثاره لمدة أسبوع، حين هرب من التدريبات العسكرية، وتم العثور عليه في منزله”.

يشار إلى أن العديد من الأحداث المشابهة وقعت خلال الأيام الماضية، في حين أن الجيش الإسرائيلي يعتبر ذلك خرقًا للأمن في ظل التوتر الذي تشهده المنطقة، جراء عمليات الدهس والطعن وإطلاق النار من قبل فلسطينيين، وتحديدًا عقب إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.