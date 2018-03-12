“جيش الإسلام”: توصلنا لاتفاق مع روسيا لإجلاء الجرحى من الغوطة

قالت جماعة جيش الإسلام، إحدى جماعات المعارضة المسلحة الرئيسة في الغوطة الشرقية بسوريا، اليوم الإثنين، إنها توصلت لاتفاق مع روسيا من خلال الأمم المتحدة لإجلاء الجرحى من الجيب المحاصر قرب دمشق.

وأضافت الجماعة في بيان “في إطار السعي الحثيث لإيقاف الحملة الهمجية الشرسة على الغوطة الشرقية.. تم التواصل عبر الأمم المتحدة مع الطرف الروسي وفي إطار الجهود الإنسانية المبذولة خلصنا إلى القيام بعملية إجلاء المصابين على دفعات”.

يأتي الاتفاق مع تصعيد الحكومة السورية هجومها العنيف على الغوطة بمساعدة عسكرية روسية.