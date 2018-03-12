السلطة الفلسطينية تعتزم تقديم دعوى ضد ترامب ونتنياهو في الجنائية الدولية 

أعلن قيادي في منظمة التحرير اليوم الاثنين، أن السلطة الفلسطينية ستقدم شكوى في محكمة الجنايات الدولية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قريبًا.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية، إن “وزير الخارجية رياض المالكي سيتوجه خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى العاصمة الهولندية لتقديم شكوى لدى محكمة الجنايات الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان”.

وأشار إلى أن “الشكوى تأتي لضلوع نتنياهو ووزير دفاعه في جرائم بحق الشعب الفلسطيني”، مبينًا أن “المالكي سيقدم شكوى ضد الإدارة الأمريكية بسبب إعلان الرئيس ترامب بشأن القدس لمخالفته كافة القوانين والقرارات الشرعية الدولية”.

وأعلن ترامب 6 كانون الأول/ديسمبر 2017 اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

ووقع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، نهاية كانون الأول/ديسمبر 2014 على ميثاق روما وكل الملحقات المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية.

ووافقت المحكمة الجنائية على طلب فلسطين وباتت عضوًا فيها منذ الأول من نيسان/أبريل 2015.

وتجري المدعية العامة للمحكمة تحقيقًا أوليًا في ملفات المعتقلين والاستيطان وجرائم الحرب في غزة.