الاحتجاجات تعود بقوة إلى جرادة المغربية (فيديو)

عادت أجواء التوتر بين السلطات ونشطاء حراك مدينة “جرادة” شرق المغرب بقوة، يوم الأحد، بعدما خفتت الاحتجاجات بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية، عقب إعلان حكومة سعد الدين العثماني لعدد من الالتزامات السياسية الاجتماعية والاقتصادية تجاه هذه المدينة الفحمية وأبنائها.

وطالب مواطنو مدينة جرادة في مسيرة حاشدة شارك فيها الآلاف بإطلاق سراح عدد من الوجوه البارزة في “حراك” المدينة، منهم مصطفى دينان وعزيز بوتشيش ومصطفى الدعينن، وكذلك المطالبة بتحقيق بديل اقتصادي للمنطقة.

ورغم أن الوكيل العام للملك أكد بيان أن اعتقال أحد النشطاء “لا علاقة له بالأحداث التي تشهدها مدينة جرادة”، إلا أن الآلاف اعتصموا أمام قسم الشرطة لإطلاق سراح زميلهم المعتقل.

وشهدت مدينة جرادة انتشارًا أمنيًا كثيفًا بسبب هذه الاحتجاجات، وذلك بعد أن هدد المحتجون بمسيرة على الأقدام صوب العاصمة الرباط، وهي خطوة غير مسبوقة منذ انطلاق الاحتجاجات.

وتأتي هذه التطورات، وسط إضراب عام دعا إليه نشطاء، يوم الأحد، حيث أظهرت صور تداولتها صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي، محلات تجارية مغلقة.

واندلعت حركة الاحتجاجات في جرادة إثر مصرع شقيقين داخل منجم مهجور في أواخر ديسمبر، في حادث عرضي تلته وفاة شخصين آخرين في ظروف مشابهة، ما دفع بالمحتجين للخروج في تظاهرات سلمية تطالب بـ”بدائل اقتصادية” لهذه المدينة التي نكبها إقفال مناجم الفحم في 1998.

ويطالب أبناء المدينة الشرقية بـ”التنمية الاقتصادية لمنطقتهم، وبإيجاد حلول عاجلة لمشكلة البطالة التي تعاني منها نسبة مرتفعة من الشباب، مما يدفعهم للمخاطرة بأرواحهم في مناجم الفحم، الملجأ الوحيد للشباب العاطل”.