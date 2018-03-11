الجيش الليبي يعلن وقفًا جديدًا لإطلاق النار في سبها

أعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر اليوم الأحد عن وقف إطلاق النار في سبها جنوب البلاد، بعد شن حملة عسكرية أطلق عليها “عملية فرض القانون”، بهدف إعادة الهدوء إلى عاصمة إقليم فزان، إثر أسابيع من الاقتتال.

وقال مصدر عسكري لـ”إرم نيوز”، إن “القوات المسلحة أصدرت اليوم الأحد أوامر مشددة بوقف إطلاق النار الفوري، وإخلاء جميع الأماكن الحيوية بالمدينة والابتعاد عن المناطق السكنية، دون أي شرط أو قيد، محذرة من يخالف ذلك بأنه سيجد نفسه في مواجهة مع الـقـوات المسلحـة”.

وذكر المصدر أن “سلسلـة مـن الاجتماعات عقدت بحضور ممثلي المكونات الاجتماعية القاطنة في منطقة سبها وجوارها، بهدف حل بعض المشاكل التي تعيق استتباب الأمـن، والتوصل إلى اتفاق دائم”.

وتمخضت تلك الاجتماعات بحسب المصدر، عن اتخاذ عدة خطوات أبرزها “رفـع الغطاء الاجتماعي عن الأفراد الذين يهددون السلم في الجنوب، وبسط القانون وتفعيل قرار القائد العام بطرد الأفارقة الذين تمت الاستعانة بهم من قبل ضعاف النفوس للقتال إلى جانبهم، من أجل تحقيق أهداف وأجندات يحلمون بتمريرها بالجنوب الليبي”.

وأشار المصدر إلى أن “قوات الجيش بدأت اليوم بإعادة ترتيب وهيكلة الوحدات العسكرية في المنطقة، مبتعدة عـن الجهوية والقبلية والمناطقية، حسب تعليمات القائد العام”، وتم إعلان وقف إطلاق النار سابقًا أكثر من مرة في سبها لكنه لم يصمد.