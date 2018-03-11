الموصل تمهل مسلحين أكرادًا 10 أيام للخروج من سنجار

أمهل مجلس مدينة الموصل، اليوم الأحد، مسلحين أكرادًا، 10 أيام للخروج من قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى.

وقال بشير كيكي، رئيس مجلس الموصل، إن “مسلحي حزب العمال الكردستاني يسيطرون على الأبنية الحكومية في سنجار، وقرار إمهالهم 10 أيام للخروج من القضاء، جاء بعد اجتماع بين المجلس والحكومة المركزية في بغداد”.

وأكد كيكي، أن “المجلس لا يقبل تمركز عناصر بي كا كا في سنجار، وأنه يبذل جهودًا مضاعفة لإخراجهم من القضاء”.

ودخلت عناصر “بي كا كا” إلى قضاء سنجار صيف عام 2014؛ لوقف هجمات تنظيم داعش ضد الأيزيديين.

ونتيجة للحملة العسكرية التي قامت بها القوات العراقية بسنجار في 16 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017، اضطر المسلحون الأكراد إلى الانسحاب من أجزاء كبيرة من القضاء.