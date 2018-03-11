للمرة الثالثة.. طائرات مسيرة تهاجم قاعدة حميميم الروسية في سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد أن القوات الروسية في سوريا أحبطت، فجر أمس السبت هجومًا بواسطة طائرات مسيرة عن بعد على مطار حميميم العسكري، الواقع بريف مدينة جبلة في محافظة اللاذقية، دون ذكر معلومات عن تسجيل خسائر بشرية.

وفي التفاصيل، نقل المرصد عن مصادر وصفها بالموثوقة اليوم الأحد قولها، إن مطار حميميم العسكري ومحيطه شهدا استنفارًا من قبل القوات الروسية، وقوات النظام وحلفائهما، بعد ساعات من استهداف مطار حميميم العسكري بواسطة طائرات مسيرة، تابعة لفصيل إسلامي ينشط في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

وأضاف المرصد، أن القوات الروسية وقوات النظام وحلفاءهما استنفروا في محاولة تأمين أكبر قاعدة روسية عسكرية والحيلولة دون تنفيذ أي استهداف جديد من شأنه ضرب القوات الروسية داخل الأراضي السورية.

يشار إلى أنه تم استهداف المطار مرتين عشية احتفالات رأس السنة الميلادية، وسط مخاوف من احتمالية تنفيذ هجمات مستقبلية ضد المطار العسكري، والذي يعد منطلقًا لمعظم الطائرات الروسية التي تقوم بتنفيذ ضربات على الأراضي السورية.