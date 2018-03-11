السجن المؤبد لنجل محافظ النجف بتهمة تجارة المخدرات

قضت محكمة عراقية الأحد، بالسجن المؤبد بحق نجل محافظ النجف لؤي الياسري، إثر اتهامه بالمتاجرة بالمخدرات.

والياسري، هو أحد الشخصيات البارزة في حزب الدعوة، وكان مرشحًا عن ائتلاف دولة القانون في الانتخابات الماضية، وتسلم عدة مناصب في محافظة النجف.

وقال مصدر في القضاء العراقي لوسائل إعلام محلية، إن “محكمة جنايات الكرخ، قضت بالسجن المؤبد على جواد لؤي الياسري، نجل محافظ النجف العضو البارز في حزب الدعوة، بعدما أدين بحيازة مواد مخدرة في بغداد”.

وأضاف المصدر أن “الحكم تضمن تغريم الياسري 30 مليون دينار عراقي”، أي نحو 30 ألف دولار.

وكانت الشرطة في محافظة النجف، ألقت القبض على نجل المحافظ لؤي الياسري مع عصابة تتكون من 3 أشخاص يتاجرون بالمخدرات في العاصمة بغداد.

وحسب بيان صدر عن الشرطة العراقية في كانون الثاني/ديسمبر الماضي، أكدت فيه على أنها “قبضت على جواد لؤي الياسري نجل محافظ النجف، متلبسًا بتجارة المخدرات مع ثلاثة أشخاص، بحوزتهم ٢٨ كيس حشيشة، فضلًا عن مئات الحبوب المخدرة، فضلًا عن مبلغ 4 آلاف دولار ومسدس عيار 9 ملم، وتم إيداعهم في السجن للتحقيق معهم”.

وتنشط في العراق تجارة المخدرات بشكل كبير خاصة في المحافظات الجنوبية المحاذية لإيران، فيما يستغل بعض المسؤولين نفوذهم في السلطة والحماية التي توفرها الحكومة لهم، لتمرير تلك المواد بعيدًا عن نقاط التفتيش.