مقتل فلسطيني وإصابة اثنين جرّاء انفجار شمال غزة

قُتل فلسطيني وأصيب اثنان آخران مساء السبت من عناصر سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، جراء انفجارٍ وقع في منزل بمدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقال مصدر طبي لـ”إرم نيوز” “إن الشهيد إبراهيم فتحي فرحات 28 عامًا، وصل إلى المستشفى الإندونيسي بقرية بيت لاهيا شمال قطاع غزة ، برفقة مصابين اثنين أحدهما بحالة حرجة”.

فيما أعلنت سرايا القدس عن “ارتقاء الشهيد وإصابة أقرانه في عملية إعداد للفصائل الفلسطينية، بهدف التجهيز لأي تصعيد محتمل”.

وقالت سرايا القدس في بيانٍ لها “إن الشهيد سقط أثناء الإعداد والتجهيز، وهو يعمل في لواء الشمال التابع لسرايا القدس، وإن الحركة ستستمر في نهج الإعداد حتى تكون جاهزة لأي إجراء عسكري مرتقب”.