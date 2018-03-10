المرصد السوري: أكثر من ألف قتيل مدني حصيلة جديدة للقصف على الغوطة الشرقية

المصدر: أ ف ب

قُتل أكثر من ألف مدني خلال 3 أسابيع من حملة القصف العنيف التي تشنها قوات النظام السوري على الغوطة الشرقية المحاصرة، معقل الفصائل المعارضة الأخير قرب دمشق، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الانسان.

وأفاد المرصد، اليوم السبت، أنه وثَّق مقتل 8 مدنيين في حرستا وعربين، فضلًا عن انتشال 17 آخرين من تحت الأنقاض في دوما، ما رفع الحصيلة منذُ 18 شهر شباط/فبراير إلى 1002 بينهم 215 طفلًا.

كما أُصيب جراء القصف الجوي والمدفعي أكثر من 4300 آخرين بجراح، وفق المرصد.

وتزامنت حملة القصف العنيف مع هجوم بري تمكن الجيش السوري خلاله من تجزئة مناطق سيطرة الفصائل في الغوطة الشرقية.

تقسيم الغوطة

وعزل الجيش السوري، اليوم السبت، مدينة دوما، أبرز مدن الغوطة الشرقية، ومعقل فصيل جيش الإسلام الأكثر نفوذًا هناك.

وبعزله دوما، استطاع الجيش السوري وفق المرصد السوري، تقسيم الغوطة الشرقية إلى 3 أجزاء: دوما ومحيطها شمالًا، وحرستا غربًا، وباقي المدن والبلدات التي تمتد من الوسط إلى الجنوب.

وتواصل قوات النظام قصفها لمناطق عدة في الغوطة الشرقية، خاصة دوما.

وأفاد مراسل وكالة “فرانس برس” في المدينة عن قصف جوي ومدفعي عنيف أرغم سكانها على الاختباء في الأقبية.

وتُعدُّ الغوطة الشرقية إحدى بوابات دمشق، وتشكل منذُ العام 2012 معقل الفصائل المعارضة قرب العاصمة ما جعلها هدفًا دائمًا لقوات النظام. ‎

روسيا تفاوض المعارضة

وفي هذه الأثناء، أكد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أنه يواصل مفاوضات مع زعماء فصائل المعارضة السورية في الغوطة الشرقية بريف دمشق حول خروج الدفعة الثانية من المسلحين من المنطقة في أقرب وقت ممكن.

وقال المتحدث باسم المركز اللواء فلاديمير زولوتوخين، إن الوضع في الغوطة لا يزال صعبا ومتوترا، إذ يستمر قصف الأحياء السكنية لدمشق وأطرافها، حيث أطلق مسلحون متمركزون في الغوطة 12 صاروخا عيار 120 ملم تجاه العاصمة خلال 24 ساعة الماضية، ما أدى إلى مقتل مدني واحد وإصابة 9 آخرين بجروح.

وكانت المجموعة الأولى من مسلحي الغوطة وعددهم 13 شخصا غادروا المنطقة أمس الجمعة عبر معبر الوافدين إلى إدلب.