أكبر نقابة عمالية في تونس تنتقد أداء الحكومة إزاء الوضع الاقتصادي للبلاد

انتقد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل “أكبر نقابة عمالية” نور الدّين الطبوبي، اليوم السبت، أداء حكومة يوسف الشاهد، إزاء الوضع الاقتصادي في البلاد.

وتوجّه في خطاب ألقاه خلال المؤتمر القطاعي للجامعة العامة للسياحة والنزل (نقابة)، المنعقد اليوم وغدًا في مدينة الحمامات، إلى رئيس الحكومة الشاهد بالقول:”نحن لا ننازعك على كرسي، أو منصب، ولا نستهدف شخصًا أو حزبًا، بل تهمنا مصلحة البلاد فقط”

وأردف الطبوبي قائلًا:”المركبُ إذا كان له أكثر من ربّان سيغرق، لذا نطالب بربّان (رئيس حكومة) قادر على التحدي، والتغيير الإيجابي، وزرع الأمل في نفوس هذا الشعب”.

وتأتي تصريحات الطبوبي بعد أسبوعين من حوار تلفزيوني للشاهد اعتبر فيه “التحوير(التعديل) الوزاري من مشمولات (اختصاصات) رئيس الحكومة، نافيًا عزمه إجراء تعديلات على فريقه الوزاري”.

وكان الاتحاد قد دعا في وقت سابق إلى إجراء تعديل وزاري جزئي، أو شامل.

وفي سياق متصل، اعتبر أمين عام الاتحاد أنّ “اجتماع الأطراف الموقّعة على وثيقة قرطاج الثلاثاء المقبل موعد مهم، وسيكون لقاء الوضوح والصراحة، خاصة أنه يأتي في ظرف حرج تمر به البلاد على جميع المستويات، من تضخم مالي، وعجز الميزان التجاري”.

و”اتفاق قرطاج”، هو وثيقة بشأن تحديد أولويات الحكومة، وقَّع عليها، في شهر تموز/يوليو من العام 2016، كل من: “الاتحاد العام التونسي للشغل” (نقابة عمالية)، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (الأعراف)، واتحاد المزارعين (مستقل)، وأحزاب سياسية، أبرزها: “النهضة”، و”نداء تونس”.