استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة

استشهد فلسطيني مساء اليوم السبت، متأثرًا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، في قرية عوريف جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن “شابًا استُشهد وأُصيب فتى، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، في قرية عوريف جنوب نابلس”.

وأوضحت أن “الفتى المصاب يبلغ من العمر 16 عامًا، وإصابته متوسطة في القدم وأنه وصل إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس”.

وقال رئيس مجلس قروي عوريف مازن شحادة للأناضول، إن “الشهيد هو عمير عمر شحادة (19 عامًا)، وقُتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في القرية”.

وبين أن مجموعة من مستوطني مستوطنة يتسهار، اقتحموا القرية، بحماية الجيش الإسرائيلي، وتصدى لهم الشبان بالحجارة والزجاجات الفارغة.

وأوضح أن قوات الجيش ردّت بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي؛ ما أدى إلى مقتل شاب وإصابة الفتى، مشيرًا الى أن المستوطنين يستهدفون القرية بالاعتداءات شبه اليومية، من خلال اقتحامها بمجموعات كبيرة.