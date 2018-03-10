بعكس التوقعات.. الرئيس الفلسطيني يتفاجأ بنتائج تقاريره الطبية

قالت مواقع إسرائيلية، إن نتائج التقارير الطبية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أظهرت أنه يتمتع بصحة جيدة، وأن عباس نفسه تفاجأ بنتائجها.

وبحسب موقع “ديبكا” العبري، فإن الأطباء الأمريكيين أوصو في التقارير أن يتناول الرئيس عباس عددًا من الأدوية بانتظام، بالإضافة إلى أدوية أخرى جديدة.

وبين “ديبكا” نقلًا عن مصادره، أن التوصيات الرئيسة للرئيس الفلسطيني كانت أن يخفض بشكل كبير عدد الرحلات التي يقوم بها، خاصة الجوية منها، معتبرًا ذات الموقع أن كل ما نشر سابقًا عن خلافة الرئيس عباس أصبح حديثًا سابقًا لأوانه.

وكان بعض المقربين من عباس (82 عامًا)، قد أكدوا أن الوضع الصحي له بدأ يتدهور منذ 3 سنوات تقريبًا، حيث عاش خلال تلك الفترة انتكاسات صحية متزامنة، دخل بسببها المستشفى أكثر من 7 مرات، منها مستشفيات محلية، وعربية، وأمريكية.

وأشار المقربون إلى أن نتائج الفحوصات الأولية للرئيس عباس، تؤكد إصابته بمرض معين (دون تحديده)، وأن الأطباء نصحوه بإجراء الفحوصات الدورية، والابتعاد عن القلق والتوتر مدة طويلة، حتى يبدأ العلاج ويساعد في تجاوز الأزمة الصحية “الصعبة” التي يعاني منها.