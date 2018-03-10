بعد توقف دام 3 سنوات.. الكشف عن موعد عودة الرحلات الجوية بين مصر وروسيا

كشفت مصادر حكومية في مصر، أن مصر تلقت إخطارًا من السلطات الروسية بمنح شركة مصر للطيران تصريحًا نهائيًا للهبوط في مطاراتها خلال الأسبوع الحالي.

ونقلت صحيفة “الأخبار” الحكومية عن المصادر قولها، إن التصريح الروسي سيتيح للشركة الوطنية فتح باب الحجز لبيع تذاكرها لراغبي السفر من موسكو للقاهرة وبالعكس.

وأعلنت المصادر أن تشغيل أول رحلة طيران بين البلدين سيكون خلال الأسبوع المقبل، تمهيدًا لعمل الترتيبات اللازمة لتحديد رحلات المقاصد السياحية المصرية والسماح لشركات الطيران الخاصة بتنظيم الرحلات، بالإضافة لوضع برامج سياحية من قبل شركات السياحة المصرية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، وقعت مصر وروسيا، اتفاقية تعاون بشأن أمن المطارات، تمهيدًا لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وتعقد مصر وروسيا جولة أخرى من المفاوضات في أبريل/نيسان المقبل؛ لمناقشة عودة الرحلات إلى مطارات المنتجعات السياحية في شرم الشيخ والغردقة على شاطئ البحر الأحمر، شمال شرقي البلاد.

وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول 2015، تحطمت طائرة روسية بعد وقت قصير من إقلاعها فوق شبه جزيرة سيناء، وقُتل جميع من كان على متنها وعددهم 224، وإثر ذلك أوقفت موسكو رحلاتها إلى القاهرة حتى الآن.